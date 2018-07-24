«Иногда слёзы на глаза наворачивались»: как прошло открытие ЧМ по вертолётному спорту под Минском

Новости Беларуси. Под Минском проходит чемпионат мира по вертолетному спорту. Беларусь впервые в роли хозяйки турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Минском проходит чемпионат мира по вертолетному спорту. Беларусь впервые в роли хозяйки турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть уже одна приятная новость: белорусские вертолетчики взяли первое золото чемпионата мира. Это непросто, ведь летные экипажи прибыли со всего мира – от Великобритании до Китая. Ответы на самые главные вопросы – в том числе не помешала ли официальному открытию дождливая погода – узнаем у нашего корреспондента Ольги Коршун.
Ольга Коршун, СТВ:
На церемонии открытия первыми свое мастерство демонстрировали парашютисты, за ними в небо поднялись витебские авиаторы. Вертолеты замирали в воздухе, рисовали неимоверные по сложности фигуры, переворачивались. От таких пируэтов дух захватывало.
На открытии чемпионата были заполнены все трибуны. Среди гостей – спортсмены, политики, общественные деятели, артисты. Что интересно, многим из них на месте не сиделось.
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Леонид Якубович – известный телеведущий – оказалось, силен еще и на летном поле. Он давний поклонник авиации.
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В Беларуси приземлились 36 экипажей из семи стран. Основные воздушные баталии развернутся на аэродроме «Боровая». Авиаторы пройдут различные испытания: параллельный полет, развозка грузов, фирменный слалом. Соревнования продолжатся до конца недели (24 июля состоялись первые старты).
Беларусь представляют семь экипажей. Наша команда – один из фаворитов соревнований.
Алексей Молчанский, участник чемпионата мира по вертолетному спорту (Беларусь):
Команда сильная. На чемпионате мира уровень соревнований подразумевает, что случайных команд и стран нет. Все летчики хорошо подготовлены. Уже по результатам чемпионата мы посмотрим, кто самый сильный.
Александр Жуперин, участник чемпионата мира по вертолетному спорту (Россия):
Ожидаем хороших результатов и удовольствия. В Беларуси есть очень много сильных экипажей. Я думаю, что они очень сильные конкуренты.
Не меньше, чем самих участников, таки полеты вдохновляют зрителей, которые сегодня пришли посмотреть на авиашоу.
Они устраивали в небе – даже не знаю, какое слово сказать – такие высшие пилотажи, что захватывало дух на земле! Поэтому болеем за нашу команду, за нашу страну. Очень гордимся, что нам было доверено провести у себя чемпионат.
Самые положительные эмоции, радость и праздник!
Было очень. Иногда слезы на глаза наворачивались, очень красивый танец был.