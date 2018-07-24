«Иногда слёзы на глаза наворачивались»: как прошло открытие ЧМ по вертолётному спорту под Минском

Новости Беларуси. Под Минском проходит чемпионат мира по вертолетному спорту. Беларусь впервые в роли хозяйки турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть уже одна приятная новость: белорусские вертолетчики взяли первое золото чемпионата мира. Это непросто, ведь летные экипажи прибыли со всего мира – от Великобритании до Китая. Ответы на самые главные вопросы – в том числе не помешала ли официальному открытию дождливая погода – узнаем у нашего корреспондента Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

На церемонии открытия первыми свое мастерство демонстрировали парашютисты, за ними в небо поднялись витебские авиаторы. Вертолеты замирали в воздухе, рисовали неимоверные по сложности фигуры, переворачивались. От таких пируэтов дух захватывало.

На открытии чемпионата были заполнены все трибуны. Среди гостей – спортсмены, политики, общественные деятели, артисты. Что интересно, многим из них на месте не сиделось.

Леонид Якубович на ЧМ по вертолётному спорту: «Не главное быть первым, главное – быть лучшим» Леонид Якубович – известный телеведущий – оказалось, силен еще и на летном поле. Он давний поклонник авиации.

Олег Новицкий на ЧМ по вертолётному спорту: «Замечательно организовано» В Беларуси приземлились 36 экипажей из семи стран. Основные воздушные баталии развернутся на аэродроме «Боровая». Авиаторы пройдут различные испытания: параллельный полет, развозка грузов, фирменный слалом. Соревнования продолжатся до конца недели (24 июля состоялись первые старты).

Беларусь представляют семь экипажей. Наша команда – один из фаворитов соревнований.

Алексей Молчанский, участник чемпионата мира по вертолетному спорту (Беларусь):

Команда сильная. На чемпионате мира уровень соревнований подразумевает, что случайных команд и стран нет. Все летчики хорошо подготовлены. Уже по результатам чемпионата мы посмотрим, кто самый сильный.

Александр Жуперин, участник чемпионата мира по вертолетному спорту (Россия):

Ожидаем хороших результатов и удовольствия. В Беларуси есть очень много сильных экипажей. Я думаю, что они очень сильные конкуренты.

Не меньше, чем самих участников, таки полеты вдохновляют зрителей, которые сегодня пришли посмотреть на авиашоу.

Они устраивали в небе – даже не знаю, какое слово сказать – такие высшие пилотажи, что захватывало дух на земле! Поэтому болеем за нашу команду, за нашу страну. Очень гордимся, что нам было доверено провести у себя чемпионат.

Самые положительные эмоции, радость и праздник!