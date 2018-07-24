Олег Новицкий на ЧМ по вертолётному спорту: «Замечательно организовано»

Новости Беларуси. 24 июля за воздушными пируэтами на чемпионате мира по вертолетному спорту следил наш космонавт Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Надо будет слетать – слетаем. Замечательно организовано все это авиационное движение, организована безопасность. Площади и масштабы, конечно, дают больше возможностей для авиации как малой, так и уже более серьезной. Причем под таким чутким руководством, какое здесь есть, я думаю, здесь все получится.