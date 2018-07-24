Прямой эфир

Олег Новицкий на ЧМ по вертолётному спорту: «Замечательно организовано»

24 июля 2018 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 июля за воздушными пируэтами на чемпионате мира по вертолетному спорту следил наш космонавт Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий на ЧМ по вертолётному спорту: «Замечательно организовано»-1

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Надо будет слетать – слетаем. Замечательно организовано все это авиационное движение, организована безопасность. Площади и масштабы, конечно, дают больше возможностей для авиации как малой, так и уже более серьезной. Причем под таким чутким руководством, какое здесь есть, я думаю, здесь все получится.

# Авиация # Олег Новицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Кто расскажет миру о Беларуси. Дарья Домрачева стала первым звёздным послом II Европейских игр
24 июля 2018 14:03

Кто расскажет миру о Беларуси. Дарья Домрачева стала первым звёздным послом II Европейских игр

Президент Беларуси на встрече с генсеком FIBA: «Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций»
24 июля 2018 11:30

Президент Беларуси на встрече с генсеком FIBA: «Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций»

Патрик Бауманн в Минске: Беларусь может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня
24 июля 2018 11:29

Патрик Бауманн в Минске: Беларусь может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня