Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси
Новости Беларуси. Раубичи снова в центре внимания. Здесь проходит летний чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 23 августа, Дарье Домрачевой был вручен Малый хрустальный глобус по итогу гонок преследования сезона 2014-2015. Награда нашла своего героя после пересмотра итогов выступления российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которая нарушила антидопинговые правила. Это решение позволило Домрачевой подняться в рейтинге на 12 место, обогнав финку Кайсу Макарайнен.
Кроме того, Дарье Домрачевой была презентована винтовка – подарок от Президента Александра Лукашенко, а также был вручен памятный знак от Белорусской федерации биатлона.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Приятное такое напоминание о том сезоне, о том ярком, насыщенном сезоне. Здорово, что сегодня эти эмоции, воспоминания воплотились в такую награду, которая у меня в руках.
Конечно, необычно получать призы спустя несколько лет после их завоевания, но от этого награда не становится менее ценной для меня, и мне не менее приятно.