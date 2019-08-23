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Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси

23 августа 2019 14:10
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Новости Беларуси. Раубичи снова в центре внимания. Здесь проходит летний чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 августа, Дарье Домрачевой был вручен Малый хрустальный глобус по итогу гонок преследования сезона 2014-2015. Награда нашла своего героя после пересмотра итогов выступления российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которая нарушила антидопинговые правила. Это решение позволило Домрачевой подняться в рейтинге на 12 место, обогнав финку Кайсу Макарайнен.

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-1

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-3

Кроме того, Дарье Домрачевой была презентована винтовка – подарок от Президента Александра Лукашенко, а также был вручен памятный знак от Белорусской федерации биатлона.

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-6

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Приятное такое напоминание о том сезоне, о том ярком, насыщенном сезоне. Здорово, что сегодня эти эмоции, воспоминания воплотились в такую награду, которая у меня в руках.

Конечно, необычно получать призы спустя несколько лет после их завоевания, но от этого награда не становится менее ценной для меня, и мне не менее приятно.

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-9

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-11

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-13

Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси-15

# Белорусские спортсмены # Дарья Домрачева # Фотофакт

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