Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси

Новости Беларуси. Раубичи снова в центре внимания. Здесь проходит летний чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 августа, Дарье Домрачевой был вручен Малый хрустальный глобус по итогу гонок преследования сезона 2014-2015. Награда нашла своего героя после пересмотра итогов выступления российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которая нарушила антидопинговые правила. Это решение позволило Домрачевой подняться в рейтинге на 12 место, обогнав финку Кайсу Макарайнен.