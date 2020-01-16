До 200 участников. Чемпионат по спортивному зимнему плаванию пройдёт в Минске

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания» – Владимир Шульган.

Сегодня стартует первый заплыв V открытого чемпионата Беларуси и Минска по спортивному зимнему плаванию «Minsk Open». В этом году люди будут плавать не в такой холодной воде?

Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:

При ночной температуре -1, -2, дневная – 2-4 градуса, температура воды все равно будет не выше двух градусов, поэтому мы плаваем в ледяной воде.

Сколько спортсменов будет участвовать в этом заплыве?

Владимир Шульган:

Где-то до 200 участников мы ожидаем.

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