Баскетбольный проект «Её мир, её правила». Чему обучают финалисток?

Новости Беларуси. Программа Европейской федерации «Её мир, ее правила» направлена на поддержку и продвижение девушек и женщин в Европейском баскетбольном сообществе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси определены 27 финалисток этого проекта. Девочки 2007-2008 годов рождения. На протяжении шести дней они соревновались между собой, а также проходили обучение у лучших специалистов.