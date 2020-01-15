«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»

Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аравийской пустыне сильный ветер. Организаторы даже не смогли поднять в воздух вертолеты.

Григорий Пацкевич, технический директор «МАЗ-Спортавто»: Поступило сообщение от дирекции гонки, что этап остановлен на 242-м километре. Это связано с плохими погодными условиями. Поднялся сильный ветер, и продвижение дальше невозможно. Весь пелетон спортивных автомобилей отправится на марафонский бивуак по асфальту.

Результаты в этот день не обнуляли, их зафиксировали на полпути. К тому моменту экипаж Вязовича потерял более получаса ко времени победителя, но сохранил за собой в общем зачете третью позицию.

Предпоследний заезд вернет гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток в 379 километров.