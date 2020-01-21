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Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»

21 января 2020 09:00
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Новости Беларуси. Два матча были сыграны в первой группе хоккейной экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская «Юность» дома с большим трудом переиграла «Шахтера» – 2:1.

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»-1

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»-3

В составе победителей точные броски на счету Всеволода Кашкара и Максима Мальцева. «Юность» продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе «красно-синих» 100 балов после 46 игр. Солигорчане остались на третьей строчке.

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»-6

Денис Цыганов, нападающий ХК «Юность-Минск»:
За счет большинства два гола, за счет реализации забили голы.

Пока еще ни о чем не думаем. Вот выиграли, насладимся этим моментом сегодня, а потом уже будем готовиться к игре с «Металлургом». После игры будем уже готовиться к «Неману». То есть идем поступательно, на каждого соперника настраиваемся.

Во втором матче «Динамо» из Молодечно оказалось сильнее гродненского «Немана».

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»-9

# Хоккей Беларуси # Денис Цыганов # Фотофакт

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