Игорь Бокий: буду стараться расти над собой. Спорт – это клеймо, это на всю жизнь

Новости Беларуси. Белорусский пловец Игорь Бокий рассказал, какие условия созданы в стране для занятий спортом, а также поделился своими планами на будущее.
Новости Беларуси. Белорусский пловец Игорь Бокий рассказал, какие условия созданы в стране для занятий спортом, а также поделился своими планами на будущее.
Игорь Бокий, белорусский пловец-паралимпиец:
За последние годы видно, насколько в Беларуси у людей выросло желание заниматься спортом. Люди стали ближе к спорту, стали больше заниматься. Государство – молодцы, идут в этом направлении, развивают спорт, поддерживают молодежь стартами. Спонсорские сборы организовывают для молодежи. Все организовывают для них, чтобы был результат.
Для спорта высших достижений созданы все условия, которые необходимы для тренировок. Пока тренируемся на наших белорусских базах разных городов. Отличные базы. Когда в одном комплексе соединены все виды, роды занятий, деятельности, которые нужны спортсмену для подготовки, это хорошо. У нас есть всё, что есть и у всех. Мы не уступаем, готовимся и достойно соперничаем с другими странами.
Я призываю наших спортсменов работать, создавать конкуренцию и не отступать. Даже если у тебя что-то не получается, ты все равно создаешь конкуренцию, ты все равно заставляешь нервничать других.
Цель была поставлена давно. Мы готовились к этому году, к Олимпиаде, которая должна была в этом году пройти. В связи с переносом соревнований тяжелее психологически, потому что старта нет, готовится сложно. Все переносится на год.
Буду стараться показывать результат, составлять конкуренцию, расти над собой. Спорт – это клеймо, это на всю жизнь.