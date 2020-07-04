Сергей Вабищевич: «Уже очень соскучились по баскетболу, тем более по 3х3»

Новости Беларуси. 4 июля на площадке «Палова-Арены» стартовала Национальная лига по баскетболу 3х3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками первого этапа стали 122 команды из разных уголков страны. За чемпионский титул борются спортсмены в шести категориях: элита, общая, девушки, U17, U14 и U12.

Традиционно одной из звездных команд турнира считаются «Цмоки», в составе которых играет бронзовый призер II Европейских игр Сергей Вабищевич. «Уже очень соскучились по баскетболу»

Сергей Вабищевич, бронзовый призер II Европейских игр:

Ощущения самые отличные. Уже очень соскучились по баскетболу, тем более по 3х3. Еще помню те эмоции, которые были на II Европейских играх, хочется их повторить, потому что уже засиделись. Максим Рыженков: «Мы давно думали возобновить соревнования по баскетболу» Наталья Федорцова, СТВ:

Флешбэки ловите после июня 2019-го? Сергей Вабищевич:

Конечно, как только заходил на эту поляну «Паловы», сразу же воспоминания хорошие. Ну а какие они могут быть?

«Провели двухнедельный сбор, направленный на улучшение физического состояния» Наталья Федорцова:

Сезон в баскетболе, как и во всем спорте, быстро закончился. Что делали это время, как поддерживали форму? Сергей Вабищевич:

Так же, как и все: один, на самоизоляции – ничего сверхъестественного. Сейчас провели двухнедельный сбор, направленный на улучшение физического состояния и более-менее подошли к этому турниру. Потому что такая ситуация, ничего не можем с этим сделать, принимаем, как оно есть. Наталья Федорцова:

Этот турнир разминочный? Сергей Вабищевич:

Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, так что хотим выиграть.