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Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»

06 марта 2022 08:55
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Новости Беларуси. Многие минчане 6 марта предпочли провести активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке 900-летия Минска проходят соревнования по лыжным гонкам.  

Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»-1

Организаторы заявили 8 стартов в четырех возрастных категориях. Предложение об участии приняли около 30 спортивных учреждений Беларуси.  

Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»-4

Георгий Тихинский, участник соревнований «Чижовcкая лыжня»:  
Я принимаю не первый год участие в таких соревнованиях. Для меня это много положительных эмоций, потому что такие соревнования – это много людей, это буря эмоций.  

Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»-7

Кристина Данилова, участница соревнований «Чижовcкая лыжня»:  
Третий год участвуем в этих соревнованиях, два раза третье место занимала. Мне очень нравится здесь, проводятся очень хорошо. Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке.  

Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»-10

Трассу укрывает искусственный снег. Так что температурный плюс не страшен. Победители лыжни получат грамоты, медали и приятные сюрпризы. Соревнования могут устроить и болельщики. Самых активных наградят.  

Владимир Кухарев на «Чижовcкой лыжне»: рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в состязаниях. Подробности здесь.  

# Спортивные соревнования # Георгий Тихинский # Кристина Данилова # Фотофакт

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