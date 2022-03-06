Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»

Новости Беларуси. Многие минчане 6 марта предпочли провести активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке 900-летия Минска проходят соревнования по лыжным гонкам.

Организаторы заявили 8 стартов в четырех возрастных категориях. Предложение об участии приняли около 30 спортивных учреждений Беларуси.

Георгий Тихинский, участник соревнований «Чижовcкая лыжня»:

Я принимаю не первый год участие в таких соревнованиях. Для меня это много положительных эмоций, потому что такие соревнования – это много людей, это буря эмоций.

Кристина Данилова, участница соревнований «Чижовcкая лыжня»:

Третий год участвуем в этих соревнованиях, два раза третье место занимала. Мне очень нравится здесь, проводятся очень хорошо. Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке.