Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке»

Новости Беларуси. Многие минчане 6 марта предпочли провести активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке 900-летия Минска проходят соревнования по лыжным гонкам.
Новости Беларуси. Многие минчане 6 марта предпочли провести активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке 900-летия Минска проходят соревнования по лыжным гонкам.
Организаторы заявили 8 стартов в четырех возрастных категориях. Предложение об участии приняли около 30 спортивных учреждений Беларуси.
Георгий Тихинский, участник соревнований «Чижовcкая лыжня»:
Я принимаю не первый год участие в таких соревнованиях. Для меня это много положительных эмоций, потому что такие соревнования – это много людей, это буря эмоций.
Кристина Данилова, участница соревнований «Чижовcкая лыжня»:
Третий год участвуем в этих соревнованиях, два раза третье место занимала. Мне очень нравится здесь, проводятся очень хорошо. Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке.
Трассу укрывает искусственный снег. Так что температурный плюс не страшен. Победители лыжни получат грамоты, медали и приятные сюрпризы. Соревнования могут устроить и болельщики. Самых активных наградят.
Владимир Кухарев на «Чижовcкой лыжне»: рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в состязаниях. Подробности здесь.