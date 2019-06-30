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Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу

30 июня 2019 22:35
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Новости Беларуси. 30 июня Минск громко и ярко простился со спортивным континентальным первенством – торжественная церемония закрытия II Европейских игр прошла на стадионе «Динамо».  

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-1

На церемонии чествовали спортсменов – участников и победителей турнира.  

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-4

Грандиозное шоу стало продолжением церемонии открытия.  

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр (смотрите здесь).   

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-7

Были использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты, зрители стали непосредственными участниками событий.

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-10

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-12

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-14

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-16

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу-18

Фото: БелТА

# Европейские игры # Фотофакт

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