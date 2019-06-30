Церемония закрытия II Европейских игр в Минске: девять фото грандиозного шоу

Новости Беларуси. 30 июня Минск громко и ярко простился со спортивным континентальным первенством – торжественная церемония закрытия II Европейских игр прошла на стадионе «Динамо».
Новости Беларуси. 30 июня Минск громко и ярко простился со спортивным континентальным первенством – торжественная церемония закрытия II Европейских игр прошла на стадионе «Динамо».
На церемонии чествовали спортсменов – участников и победителей турнира.
Грандиозное шоу стало продолжением церемонии открытия.
Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр (смотрите здесь).
Были использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты, зрители стали непосредственными участниками событий.
Фото: БелТА