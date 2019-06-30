Александр Грабовик о серебре на II Европейских играх: «Пока не могу сказать конкретно, в чём я проиграл, в чём загвоздка»

Новости Беларуси. Совсем чуть-чуть до золотой награды не хватило Александру Грабовику, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающей схватке в весовой категории до 97 килограммов он уступил армянину Артуру Алексаняну, олимпийскому чемпиону Рио.

Александр Грабовик, серебряный призер II Европейских игр:

Конечно доволен, потому что это медаль. Для меня любая медаль на таком уровне – это маленькая победа, потому что ежедневный этот труд, преодолевание самого себя каждый день… это не может не радовать просто от проделанной работы.

Надо было стоять в партере как минимум. Эту задачу я не выполнил. В первом периоде выполнил, отстоял, во втором я ее не выполнил. Где-то чуть подустал, не хватило физической кондиции, наверное, и пропустил. Вот это было первоочередное. И во-вторых – держать давление, держать мощно.