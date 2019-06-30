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Александр Грабовик о серебре на II Европейских играх: «Пока не могу сказать конкретно, в чём я проиграл, в чём загвоздка»

30 июня 2019 20:57
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Новости Беларуси. Совсем чуть-чуть до золотой награды не хватило Александру Грабовику, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Грабовик о серебре на II Европейских играх: «Пока не могу сказать конкретно, в чём я проиграл, в чём загвоздка»-1

В решающей схватке в весовой категории до 97 килограммов он уступил армянину Артуру Алексаняну, олимпийскому чемпиону Рио.

Александр Грабовик о серебре на II Европейских играх: «Пока не могу сказать конкретно, в чём я проиграл, в чём загвоздка»-4

Александр Грабовик, серебряный призер II Европейских игр:
Конечно доволен, потому что это медаль. Для меня любая медаль на таком уровне – это маленькая победа, потому что ежедневный этот труд, преодолевание самого себя каждый день… это не может не радовать просто от проделанной работы.

Александр Грабовик о серебре на II Европейских играх: «Пока не могу сказать конкретно, в чём я проиграл, в чём загвоздка»-7

Надо было стоять в партере как минимум. Эту задачу я не выполнил. В первом периоде выполнил, отстоял, во втором я ее не выполнил. Где-то чуть подустал, не хватило физической кондиции, наверное, и пропустил. Вот это было первоочередное. И во-вторых – держать давление, держать мощно.

Александр Грабовик о серебре на II Европейских играх: «Пока не могу сказать конкретно, в чём я проиграл, в чём загвоздка»-10

Пока в целом не могу сказать конкретно, в чем я проиграл, в чем загвоздка. Надо анализировать, сидеть, смотреть, пересматривать и делать выводы к Токио, чтобы исправлять все эти нюансы.

# Европейские игры # Александр Грабовик # Фотофакт

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