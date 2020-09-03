Дмитрий Басков: руководство «Йокерита» подтвердило угрозы в адрес хоккеистов и руководителей клуба

Новости Беларуси. 13-й сезон КХЛ начался со скандала. Финский «Йокерит» не появился на игре против нашего «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков, исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси:

На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо». Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.

Утром позвонило руководство хоккейного клуба «Йокерит». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес хоккеистов и также в адрес руководителей клуба.