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Дмитрий Басков: руководство «Йокерита» подтвердило угрозы в адрес хоккеистов и руководителей клуба

03 сентября 2020 17:34
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Новости Беларуси. 13-й сезон КХЛ начался со скандала. Финский «Йокерит» не появился на игре против нашего «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков: руководство «Йокерита» подтвердило угрозы в адрес хоккеистов и руководителей клуба-1

Дмитрий Басков, исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси:
На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо». Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.

Утром позвонило руководство хоккейного клуба «Йокерит». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес хоккеистов и также в адрес руководителей клуба.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Фотофакт

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