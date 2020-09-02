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У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось

02 сентября 2020 21:06
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чем примечательна игровая одежда и когда в нее облачатся игроки? Об этом в материале Максима Мелещени.

Форму журналистам показали не сразу: сначала к микрофону подошел глава федерации футбола Владимир Базанов с объявлением нового генерального партнера сборной, а после помпезной церемонии с видеопрезентацией форму явили свету капитаны мужской и женской сборных.

Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол

У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось-1

Домашний комплект выполнен в белых цветах с красными элементами национального орнамента. Отличительным элементом майки является центральная вертикальная полоса с традиционным белорусским рисунком.

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У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось-4

Гостевой вариант же будет красного цвета, однако стилистические элементы будут прежними. Также на обоих вариантах в области воротника красуется хештег «белыякрылы».

У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось-7

Женская сборная будет иметь схожие комплекты.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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