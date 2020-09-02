У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чем примечательна игровая одежда и когда в нее облачатся игроки? Об этом в материале Максима Мелещени.

Форму журналистам показали не сразу: сначала к микрофону подошел глава федерации футбола Владимир Базанов с объявлением нового генерального партнера сборной, а после помпезной церемонии с видеопрезентацией форму явили свету капитаны мужской и женской сборных.

Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол