Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут» Домашний комплект выполнен в белых цветах с красными элементами национального орнамента. Отличительным элементом майки является центральная вертикальная полоса с традиционным белорусским рисунком.

Гостевой вариант же будет красного цвета, однако стилистические элементы будут прежними. Также на обоих вариантах в области воротника красуется хештег «белыякрылы». На презентации обсудили и ближайшие игры национальной команды Беларуси по футболу.