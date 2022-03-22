Дмитрий Басков: «Обязательно поднимем вопрос стипендии олимпийских чемпионов после завершения их карьеры до пенсии»

Новости Беларуси. Способствовать повышению эффективности подготовки наших спортсменов и их успешному выступлению на крупнейших соревнованиях – одна из ключевых задач. Об этом на заседании экспертного совета заявила Наталья Кочанова. В центре внимания – развитие физической культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о стимулировании спортсменов на высокий результат и создании слаженного учебно-тренировочного процесса. Обсудили и вопрос государственных стипендий. Поддержка в нынешнее санкционное время особенно важна. Один из путей – это более тесное взаимодействие с мировым лидером в спорте, с Россией. Как раз накануне завершились альтернативные Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске, куда пригласили и белорусских атлетов. Наши лыжники и биатлонисты привезли домой 16 наград.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

У нас созданы хорошие условия для занятия спортом, как массовым, так и профессиональным. Я убежден, что все спортивные функционеры сегодня сделают все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов. Обязательно поднимем вопрос стипендии олимпийских чемпионов после завершения их карьеры до пенсии, потому что многие из них становятся инвалидами, отдавали всю свою жизнь спорту, добились высоких спортивных результатов, но по тем или иным причинам, в том числе и по причинам здоровья, не могут работать, даже в административной деятельности.

В верхней палате парламента затронули вопрос стимулирования и молодых спортсменов с инвалидностью.