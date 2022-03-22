Чемпионат Беларуси по мини-футболу. «Минск» обыграл БЧ

Новости Беларуси. «Минск» обыграл клуб БЧ в единственном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Хорошую заявку на будущий успех горожане сделали уже в первом отрезке. Их отрыв составил 3 мяча – 5:2. К финальной сирене разница не изменилась, а вот цифры на табло стали другими – 8:5. В рядах столичников выделялся Владимир Пискун. Он оформил хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки.