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Юниорская сборная Беларуси по хоккею вышла в финал Высшей лиги

22 марта 2022 11:43
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, вышла в финал Высшей лиги национального чемпионата, сообщили в программе «СТВ-спорт». В шести матчах был повержен «Юниор».

Юниорская сборная Беларуси по хоккею вышла в финал Высшей лиги-1

Примечательно, что поначалу будущий победитель уступал. Причем пропустили сборники в большинстве. Но за второй период смогли реабилитироваться. Финальный счет – 4:3 в пользу U-18. Таким образом, юниорская команда составит компанию минским «Зубрам» по финалу. К слову, действующими обладателями титула как раз являются динамовцы. Серия за трофей стартует 29 марта.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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