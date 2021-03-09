Прямой эфир

Дмитрий Басков о победе «Динамо» над СКА: «В этот праздничный день мы не могли проиграть!»

09 марта 2021 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шикарный подарок женщинам на 8 Марта преподнесли хоккеисты минского «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа над СКА в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. В эти дни она дорогого стоит.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами

Дмитрий Басков о победе «Динамо» над СКА: «В этот праздничный день мы не могли проиграть!»-1

С самого начала матча минчане стали играть с позиции силы. Счет в серии к тому моменту был уже 0:3 в пользу питерцев, белорусам терять было нечего. К тому же хотелось доказать скептикам, что те поражения – скорее элемент случайности и судейских непоследовательных решений. И это в полной мере удалось. Команда Крэйга Вудкрофта в итоге взяла верх со счетом 2:1.

Дмитрий Басков: «Динамо» способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры

Дмитрий Басков о победе «Динамо» над СКА: «В этот праздничный день мы не могли проиграть!»-4

Дмитрий Басков, председатель ФХБ и Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:
В этот праздничный день мы не могли проиграть! Наши парни просто не могли не отблагодарить своих болельщиков и, главное, прекрасных болельщиц, за их неугасаемую веру в команду и ту колоссальную поддержку, которую команда получила в последних матчах. Пусть эта победа станет настоящим подарком не только для прекрасной половины нашей страны, но и для каждого, кто оставался с клубом в эти непростые времена.

Дмитрий Басков о победе «Динамо» над СКА: «В этот праздничный день мы не могли проиграть!»-7

Счет в серии теперь 3:1 в пользу питерцев, но минское «Динамо» сохраняет шансы на выход в следующий раунд плей-офф. Пятый матч команд пройдет в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Крэйг Вудкрофт о матче «Динамо» – СКА: «Я многое хотел бы сказать, но не буду этого делать. Уверен, что все всё видели»

Нападающий ХК «Динамо-Минск» Алексей Протас: уже терять нечего, надо играть только на победу

«Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении
08 марта 2021 17:37

Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении

Определены соперники женской сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по баскетболу
08 марта 2021 17:25

Определены соперники женской сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по баскетболу

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины
08 марта 2021 17:22

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины