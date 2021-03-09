Дмитрий Басков о победе «Динамо» над СКА: «В этот праздничный день мы не могли проиграть!»

С самого начала матча минчане стали играть с позиции силы. Счет в серии к тому моменту был уже 0:3 в пользу питерцев, белорусам терять было нечего. К тому же хотелось доказать скептикам, что те поражения – скорее элемент случайности и судейских непоследовательных решений. И это в полной мере удалось. Команда Крэйга Вудкрофта в итоге взяла верх со счетом 2:1.

Дмитрий Басков, председатель ФХБ и Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

В этот праздничный день мы не могли проиграть! Наши парни просто не могли не отблагодарить своих болельщиков и, главное, прекрасных болельщиц, за их неугасаемую веру в команду и ту колоссальную поддержку, которую команда получила в последних матчах. Пусть эта победа станет настоящим подарком не только для прекрасной половины нашей страны, но и для каждого, кто оставался с клубом в эти непростые времена.