Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая

Наши девушки довольно легко расправились с соперницами: 25:19, 25:16 и снова 25:19. Счет по партиям 3:0 в пользу подопечных Бориса Коляды. В пяти поединках «Минчанка-2» сумела четырежды победить и набрать 11 балов. Это первое место в промежуточном протоколе финального этапа.

Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»: Доволен игрой в плане победы. Но игра уже была, в общем-то, больше психологическая, чем можно говорить о каких-то технических вариантах или тактических. Потому что устали, действительно устали. За восемь дней сыграли пять игр из пяти партий.

Дарья Борис, нападающая ВК «Минчанка-2»:

Мы собрались на последних силах. Нам очень важна была эта победа, потому что им терять было нечего, а нам нужно было удержать лидерство свое.

Мы рвемся в бой в каждой игре и готовы всегда побеждать. Постараемся собраться и все-таки поаккуратнее где-то выполнить тот или иной элемент. Хочется чего-то добиться, и будем стараться изо всех сил. Просто характер показывать.