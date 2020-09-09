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Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»

09 сентября 2020 15:56
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Новости Беларуси. Кадровый день в Федерации хоккея Беларуси. На внеочередной конференции произошла смена председателя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Место подавшего в отставку Геннадия Савилова занял генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков.  

Его кандидатуру выдвинул хоккейный клуб «Неман».  

Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Кто такой Дмитрий Басков?

Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»-1

Дмитрий Юрьевич уже несколько недель являлся исполняющим обязанности председателя, а 9 сентября уже официально был избран делегатами на конференции. Решение было принято единогласно.  

Басков будет у руля организации один год, девять месяцев и два дня. Такой срок обусловен тем, что не истек период, во время которого предыдущий руководитель возглавлял федерацию.  

Также стало известно, что функционер покинет пост директора минского «Динамо».  

Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»-4

Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»-6

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:  
Сегодня последний день моей работы в хоккейном клубе «Динамо-Минск». С завтрашнего дня я все силы направлю на работу в Федерации хоккея. В ближайшее время мы с руководителями спорта в нашей стране определим кандидата на должность генерального директора «Динамо-Минск».  

Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея. Поэтому неважно, в какой должности. Я просто получаю удовольствие от своей работы и буду делать это и впредь.  

Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»-9

Отметим, что Дмитрий Басков решением исполкома Федерации возглавит и дирекцию по проведению чемпионата мира – 2021.  

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Геннадий Савилов # Фотофакт

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