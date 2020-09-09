Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»
Новости Беларуси. Кадровый день в Федерации хоккея Беларуси. На внеочередной конференции произошла смена председателя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Место подавшего в отставку Геннадия Савилова занял генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков.
Его кандидатуру выдвинул хоккейный клуб «Неман».
Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Кто такой Дмитрий Басков?
Дмитрий Юрьевич уже несколько недель являлся исполняющим обязанности председателя, а 9 сентября уже официально был избран делегатами на конференции. Решение было принято единогласно.
Басков будет у руля организации один год, девять месяцев и два дня. Такой срок обусловен тем, что не истек период, во время которого предыдущий руководитель возглавлял федерацию.
Также стало известно, что функционер покинет пост директора минского «Динамо».
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Сегодня последний день моей работы в хоккейном клубе «Динамо-Минск». С завтрашнего дня я все силы направлю на работу в Федерации хоккея. В ближайшее время мы с руководителями спорта в нашей стране определим кандидата на должность генерального директора «Динамо-Минск».
Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея. Поэтому неважно, в какой должности. Я просто получаю удовольствие от своей работы и буду делать это и впредь.
Отметим, что Дмитрий Басков решением исполкома Федерации возглавит и дирекцию по проведению чемпионата мира – 2021.