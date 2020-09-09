Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»

Новости Беларуси. Кадровый день в Федерации хоккея Беларуси. На внеочередной конференции произошла смена председателя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Юрьевич уже несколько недель являлся исполняющим обязанности председателя, а 9 сентября уже официально был избран делегатами на конференции. Решение было принято единогласно.

Басков будет у руля организации один год, девять месяцев и два дня. Такой срок обусловен тем, что не истек период, во время которого предыдущий руководитель возглавлял федерацию.

Также стало известно, что функционер покинет пост директора минского «Динамо».