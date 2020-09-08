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Максим Недосеков выиграл турнир по лёгкой атлетике в Чехии

08 сентября 2020 21:06
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Новости Беларуси. Максим Недосеков выиграл международный турнир по легкой атлетике, который проходил в Чехии. Лидер мирового сезона подтвердил свой класс, завоевав золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Недосеков выиграл турнир по лёгкой атлетике в Чехии-1

На данный момент ориентир для остальных составляет 2 метра и 33 сантиметра.

Впрочем, победный результат оказался значительно скромнее. Белорус поочередно взял 2.15, 2.20 и 2.24. Этим он уже оказался недосягаемым для оппонентов.

Максим Недосеков выиграл турнир по лёгкой атлетике в Чехии-4

Выкладываться на максимум Недосеков не стал и больше в сектор не выходил, хотя и имел попытки. Тем не менее, наш прыгун изящно взял золото.

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Фотофакт

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