Максим Недосеков выиграл турнир по лёгкой атлетике в Чехии

Новости Беларуси. Максим Недосеков выиграл международный турнир по легкой атлетике, который проходил в Чехии. Лидер мирового сезона подтвердил свой класс, завоевав золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впрочем, победный результат оказался значительно скромнее. Белорус поочередно взял 2.15, 2.20 и 2.24. Этим он уже оказался недосягаемым для оппонентов.

Выкладываться на максимум Недосеков не стал и больше в сектор не выходил, хотя и имел попытки. Тем не менее, наш прыгун изящно взял золото.