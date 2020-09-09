Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Факты о Дмитрии Баскове

За последние несколько лет Дмитрий Юрьевич стал одной из ключевых фигур белорусского хоккея.

Свой путь в этом виде спорта функционер начинал с позиции голкипера в столичной «Юности». Позже в списке команд его игровой карьеры значились «Неман», «Витебск» и «Керамин».

Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»

Дмитрий Басков дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси. Принимал участие на юношеском и молодежном чемпионатах мира, а также привлекался в национальную сборную на товарищеские матчи.