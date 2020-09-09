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Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Факты о Дмитрии Баскове

09 сентября 2020 15:54
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков избран главой Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

За последние несколько лет Дмитрий Юрьевич стал одной из ключевых фигур белорусского хоккея.  

Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Факты о Дмитрии Баскове-1

Свой путь в этом виде спорта функционер начинал с позиции голкипера в столичной «Юности». Позже в списке команд его игровой карьеры значились «Неман», «Витебск» и «Керамин».  

Дмитрий Басков: «Мои амбиции все направлены на развитие белорусского хоккея»

Дмитрий Басков дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси. Принимал участие на юношеском и молодежном чемпионатах мира, а также привлекался в национальную сборную на товарищеские матчи.  

Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Факты о Дмитрии Баскове-4

Сезон 2009/10 для Баскова стал последним в профессиональной игровой карьере. Тогда голкипер защищал цвета «Бреста», где и начал работу тренером по вратарям. Позже нынешний председатель Федерации вошел в тренерский штаб МХЛовской команды «Минские зубры», также работал с командой «Раубичи», выступавшей в Высшей лиге чемпионата страны, был тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси.  

В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо» и за несколько лет сумел сделать хоккейную школу «бело-синих» одной из лучших в стране.  

Его называют одной из ключевых фигур белорусского хоккея. Факты о Дмитрии Баскове-7

В октябре 2018-го по решению Наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Юрьевич стал генеральным директором клуба, сменив на посту Анатолия Курильца.   

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Геннадий Савилов # Анатолий Курилец # Фотофакт

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