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ФИФА представила официальный постер чемпионата мира – 2022

16 июня 2022 15:29
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ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщили в программе «СТВ-спорт». Мероприятие состоялось в международном аэропорту Хамад. Автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах.

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира – 2022-1

В составе творения традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник футбольных болельщиков в Катаре. Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

Чемпионат мира – 2022 начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.

# Чемпионат мира по футболу # Бутейна Аль Муфтах # Фотофакт

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