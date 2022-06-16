ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщили в программе «СТВ-спорт». Мероприятие состоялось в международном аэропорту Хамад. Автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах.

В составе творения традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник футбольных болельщиков в Катаре. Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

Чемпионат мира – 2022 начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.