«Победить. Других задач мы не рассматриваем». Белорусы готовятся к борьбе с россиянами на турнире Рыженкова

Новости Беларуси. Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова стартует в пятницу, 2 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, соревнования юбилейные – турниру четверть века. В 2022 году в нашу столицу приедут гости из России, это и сборные U-16, и клубные команды такого же возраста.

Всего восемь дружин мальчиков и девочек из Беларуси и России поспорят за главный трофей. Участники проведут встречи по круговой системе, а в воскресенье, 4 декабря, станет известен победитель и призеры.

Белорусские коллективы готовятся к турниру основательно. Ребята из нацкоманды тренируются под руководством Артура Орловца. На учебно-тренировочный сбор вызвано 16 молодых баскетболистов, в турнире примут участие только 12. В команде хороший резерв, в каждом амплуа несколько запасных игроков. Отметим, для наших ребят это один из главных стартов в календаре. Вполне возможно, что в 2023 году, при условии снятия бана, именно команда U-16 представит Беларусь на первенстве Европы.

Артур Орловец, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу (U-16):

На данный момент все-таки здесь собраны лучшие ребята со всей республики. Самый неудобный, самый интересный [матч – прим. ред.] – это, конечно же, наверное, команда сборной России будет. Хотелось бы посмотреть на ребят, сравнить, скажем, наших ребят с ребятами сборной России. Как мы выглядим в данный момент на их фоне и они на нашем.

Сейчас они работают, хорошее настроение, все заряжены на борьбу. Опять же, хотят проявить свои лучшие качества. Поэтому, думаю, что проблем по позициям не должно быть. Мы всегда ставим перед собой только максимальные задачи. Конечно же, победить. Других задач мы не рассматриваем.