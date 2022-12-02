«Будем во всеоружии». Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова. Данный чемпионат традиционный и проходит уже в 25-й раз. Сражаются за призы восемь дружин, среди которых мужская и женская сборные Беларуси и России, укомплектованные игроками до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо национальных команд, претендуют на награды турнира и клубы. В стартовом поединке наши парни сыграли против «Юности» из Старого Оскола. И белорусы смогли добыть уверенную победу. Захватив преимущество с самого начала матча, земляки не упустили его вплоть до финальной сирены – 107:74. При этом 32 очка для белорусского коллектива заработал капитан Антон Близнюк.

Антон Близнюк, игрок мужской сборной Беларуси (U-16) по баскетболу:

Это больше благодаря команде, потому что без команды я бы сам не справился с этой задачей. Отдельное спасибо команде и тренерам. Мы провели сбор, много тренировок друг с другом, пытались нарастить это все на игре. Многое не получалось, но думаю, со временем у нас все будет лучше и лучше с каждой игрой.

Артур Орловец, главный тренер мужской сборной Беларуси (U-16) по баскетболу:

Результатом, конечно же, довольны, но команда, скажем так, собралась совсем недавно, были небольшие сборы. Проблемы в защите сказались, все-таки за такой короткий срок нам надо было уместить все: и нападение, и защиту. Физически выглядели неплохо, наверное, в первую очередь сыграло, что мы физически хорошо готовы были. Были равноценные замены, поэтому во второй половине нарастили темп, получилось убежать, забить легкие очки, что, соответственно, привело к победе.

В параллельном матче мужская сборная России обыграла команду «Локомотив-Кубань» – 100:55. А женская команда России была сильнее спортсменок «Руны». Наши же девушки обыграли соперниц из «МБА-Академии» – 81:72. Конкуренция в 2022 году на высоком уровне, а значит, турнир памяти Владимира Рыженкова – отличная возможность проверить юниоров в деле.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Это дает нам возможность посмотреть наши сборные команды, юношеские, мальчиков и девочек. Насколько они выросли за год, насколько конкурентоспособны. Вы знаете, уровень развития баскетбола в России очень высокий, поэтому мы считаем, что этот класс, который мы покажем на этих соревнованиях, будет отображением готовности нашей команды к более серьезным испытаниям. Когда время придет нам играть на более серьезных международных турнирах, мы будем во всеоружии.