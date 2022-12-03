Баскетбол. Белорусы стали победителями 3-го тура Лиги дружбы, обыграв «Байкал»

Баскетбольная команда Belarus стала победителем третьего раунда Лиги дружбы по баскетболу 3 на 3. В ярком финальном поединке наша дружина одолела «Байкал» со счетом 22:18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выдали феноменальную игру, сделав 6 подряд дальних забиваний. Отметим, в полуфинале они вырвали победу у непростых соперников, недавних победителей Кубка России и неоднократных чемпионов России – баскетболистов Inanomo – с итоговыми цифрами 21:20. Также на турнире борьбу вел еще один белорусский коллектив – «Островец». Однако он завершил свое выступление на стадии 1/8.