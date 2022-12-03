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Баскетбол. Белорусы стали победителями 3-го тура Лиги дружбы, обыграв «Байкал»

03 декабря 2022 18:53
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Баскетбольная команда Belarus стала победителем третьего раунда Лиги дружбы по баскетболу 3 на 3. В ярком финальном поединке наша дружина одолела «Байкал» со счетом 22:18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Белорусы стали победителями 3-го тура Лиги дружбы, обыграв «Байкал»-1

Белорусы выдали феноменальную игру, сделав 6 подряд дальних забиваний. Отметим, в полуфинале они вырвали победу у непростых соперников, недавних победителей Кубка России и неоднократных чемпионов России – баскетболистов Inanomo с итоговыми цифрами 21:20. Также на турнире борьбу вел еще один белорусский коллектив – «Островец». Однако он завершил свое выступление на стадии 1/8.

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# Баскетбол # Фотофакт

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