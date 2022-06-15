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В жертву принесены судьбы людей. Валентина Шиц обратилась к Международному паралимпийскому комитету

15 июня 2022 19:56
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Член паралимпийской команды Беларуси по лыжным гонкам и биатлону, медалистка крупных международных стартов самого высокого уровня Валентина Шиц выступила на 15-й сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она выступила от имени всех белорусских спортсменов-паралимпийцев. Свою речь она посвятила решению Исполкома Международного паралимпийского комитета, который отстранил нашу команду от выступления на зимних Паралимпийских играх – 2022 в Пекине.

Спортсменка отметила, что Конвенция дала людям с инвалидностью веру в то, что их права на равенство будут соблюдаться всеми государствами, организациями и тем более международными объединениями спортсменов. Поэтому она обратилась к участникам конференции с просьбой использовать все возможности и международное влияние, чтобы призвать Международный паралимпийский комитет пересмотреть свои решения в отношении белорусских спортсменов-инвалидов.

В жертву принесены судьбы людей. Валентина Шиц обратилась к Международному паралимпийскому комитету-1

Валентина Шиц, член национальной паралимпийской команды Беларуси:
Вся проделанная нами работа, годы тренировок оказались напрасными. В угоду политике в жертву принесены не только спортивные принципы, но и судьбы людей, которые своим примером стремятся мотивировать других на развитие и совершенствование. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Паралимпийское движение – символ равенства, доступности, объективности и беспристрастности. Больно осознавать, что эти незыблемые основы сегодня фактически разрушаются.

# Паралимпийские игры # Валентина Шиц # Фотофакт

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