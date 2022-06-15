В жертву принесены судьбы людей. Валентина Шиц обратилась к Международному паралимпийскому комитету

Член паралимпийской команды Беларуси по лыжным гонкам и биатлону, медалистка крупных международных стартов самого высокого уровня Валентина Шиц выступила на 15-й сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она выступила от имени всех белорусских спортсменов-паралимпийцев. Свою речь она посвятила решению Исполкома Международного паралимпийского комитета, который отстранил нашу команду от выступления на зимних Паралимпийских играх – 2022 в Пекине.

Спортсменка отметила, что Конвенция дала людям с инвалидностью веру в то, что их права на равенство будут соблюдаться всеми государствами, организациями и тем более международными объединениями спортсменов. Поэтому она обратилась к участникам конференции с просьбой использовать все возможности и международное влияние, чтобы призвать Международный паралимпийский комитет пересмотреть свои решения в отношении белорусских спортсменов-инвалидов.