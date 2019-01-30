БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

Новости Беларуси. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение в первом контрольном матче тренировочного сбора в турецком Белеке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники – корейский клуб «Сувон». К сожалению, подопечные Алексея Баги уступили со счетом 0:2, пропустив оба мяча в первой половине игры. На 3 февраля намечен спарринг с австрийским «Вольфсбергером», на 6 февраля – с сербской «Войводиной».

Новый сезон футболисты БАТЭ начнут матчами 1/16 финала Лиги Европы с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 14 февраля в Борисове, а 21 февраля в Лондоне пройдет ответный поединок за выход в 1/8 финала.