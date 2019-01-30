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БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

30 января 2019 19:58
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Новости Беларуси. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение в первом контрольном матче тренировочного сбора в турецком Белеке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»-1

Соперники – корейский клуб «Сувон». К сожалению, подопечные Алексея Баги уступили со счетом 0:2, пропустив оба мяча в первой половине игры. На 3 февраля намечен спарринг с австрийским «Вольфсбергером», на 6 февраля – с сербской «Войводиной».

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»-4

Новый сезон футболисты БАТЭ начнут матчами 1/16 финала Лиги Европы с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 14 февраля в Борисове, а 21 февраля в Лондоне пройдет ответный поединок за выход в 1/8 финала.

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»-7

Там же в Белеке футболисты солигорского «Шахтера» встречались с болгарской «Витошей» и победили 2:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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