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Болельщик отобрал у белорусских футболистов мяч прямо на поле

15 июля 2013 16:10
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Новости Беларуси. Инцидент произошёл во время встречи минского «Динамо» и «Гомеля». Пожилой мужчина выбежал на поле и перехватил мяч у одного из игроков. Очевидно, так мужчина пытался выразить протест против решения судьи.

В сопровождении сотрудника милиции болельщик был выведен с поля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

В продолжение футбольной тематики. На днях футбольный матч в Румынии закончился спецоперацией. В самый разгар на поле  ворвались полицейские и потребовали игроков лечь на поле. Как позже выяснилось, сотрудники правоохранительных органов так решили задержать футболиста, имеющего проблемы с законом, а по месту жительства он не появлялся. В результате матч пришлось перенести.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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