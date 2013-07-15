Болельщик отобрал у белорусских футболистов мяч прямо на поле

Новости Беларуси. Инцидент произошёл во время встречи минского «Динамо» и «Гомеля». Пожилой мужчина выбежал на поле и перехватил мяч у одного из игроков. Очевидно, так мужчина пытался выразить протест против решения судьи.

В сопровождении сотрудника милиции болельщик был выведен с поля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

В продолжение футбольной тематики. На днях футбольный матч в Румынии закончился спецоперацией. В самый разгар на поле ворвались полицейские и потребовали игроков лечь на поле. Как позже выяснилось, сотрудники правоохранительных органов так решили задержать футболиста, имеющего проблемы с законом, а по месту жительства он не появлялся. В результате матч пришлось перенести.