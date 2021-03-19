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Динара Алимбекова заняла 11 место в спринте этапа Кубка мира по биатлону

19 марта 2021 16:13
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19 марта в шведском Эстерсунде стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В 14:30 на старт вышли женщины, они соревновались в гонке спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динара Алимбекова заняла 11 место в спринте этапа Кубка мира по биатлону-1

Лучшей у белорусок стала Динара Алимбекова, она с одним промахом на стойке финишировала 11-й, а вот выиграла гонку норвежка Тириль Экхофф.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Максим Воробей # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Фотофакт

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