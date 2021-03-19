Динара Алимбекова заняла 11 место в спринте этапа Кубка мира по биатлону

19 марта в шведском Эстерсунде стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В 14:30 на старт вышли женщины, они соревновались в гонке спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
19 марта в шведском Эстерсунде стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В 14:30 на старт вышли женщины, они соревновались в гонке спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшей у белорусок стала Динара Алимбекова, она с одним промахом на стойке финишировала 11-й, а вот выиграла гонку норвежка Тириль Экхофф.