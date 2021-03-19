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Белорусские борцы завоевали три лицензии на Игры в Токио

19 марта 2021 13:02
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Новости Беларуси. Плюс три олимпийские лицензии. Белорусские борцы вольного стиля удачно выступают на квалификационном турнире в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы завоевали три лицензии на Игры в Токио-1

Трое наших рестлеров вышли в финал, что автоматически позволило им отобраться на Игры в Токио. Обладателями заветных пропусков стали Денис Хроменков, Александр Гуштын и Али Шабанов. Однако точку еще ставить рано. Впереди у ребят золотые схватки. Чуть позже в борьбу вступят греко-римляне и женщины.

# Борьба # Денис Хроменков # Александр Гуштын # Али Шабанов # Фотофакт

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