Белорусские борцы завоевали три лицензии на Игры в Токио

Трое наших рестлеров вышли в финал, что автоматически позволило им отобраться на Игры в Токио. Обладателями заветных пропусков стали Денис Хроменков, Александр Гуштын и Али Шабанов. Однако точку еще ставить рано. Впереди у ребят золотые схватки. Чуть позже в борьбу вступят греко-римляне и женщины.