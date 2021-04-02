Динара Алимбекова стала «Человеком года Могилёвщины». Что об этом думает сама спортсменка?

Динара Алимбекова, биатлонистка:

Дорогие земляки! Позвольте мне выразить искреннюю признательность за присвоение мне почетного звания «Человек года Могилевщины». Эта приятная новость застала меня во время важных стартов на этапах Кубка мира по биатлону и, безусловно, придала мне сил и энергии для новых побед и свершений для того, чтобы радовать вас и всех, кто за меня переживает и болеет. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто верил в меня, кто был причастен к созданию современных условий для подготовки, моим землякам, жителям Чаусского района. Благодаря всем вам я сегодня имею честь достойно представлять нашу родную и любимую Беларусь.

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