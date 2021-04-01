Прямой эфир

«Мешков Брест» проиграл украинскому «Мотору» в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

01 апреля 2021 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В погоне за первым в истории команды четвертьфиналом. Гандбольный клуб «Мешков Брест» стартовал в плей-офф Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» проиграл украинскому «Мотору» в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов-1

На групповом этапе турнира БГК занял четвертое место в своем пуле, что стало рекордом коллектива. Для того чтобы улучшить результат и попасть в топ-8 команд Европы, в первом раунде по сумме двух матчей нужно пройти украинский «Мотор». Выполнять задачу белорусы начали в четверг, 1 апреля, в Запорожье. Первый тайм, однако, «мешковцы» провели не лучшим образом, проиграв его со счетом 12:15.

«Мешков Брест» проиграл украинскому «Мотору» в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов-4

Во второй половине картина не сильно изменилась, и достать соперника брестчане не смогли. Таким образом, преимущество в паре добыли украинцы.

Результат поединка «Мотор» – «Мешков Брест» – 32:30.

Ответный матч противостояния состоится в городе над Бугом 8 апреля.

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер «Минских зубров»: дисциплина и терпение были важным аспектом в этой победе и во всей серии
01 апреля 2021 19:28

Главный тренер «Минских зубров»: дисциплина и терпение были важным аспектом в этой победе и во всей серии

В АХЛ дебютировали белорусские хоккеисты Сергей Сапего и Алексей Протас
01 апреля 2021 18:14

В АХЛ дебютировали белорусские хоккеисты Сергей Сапего и Алексей Протас

«Мы вправе будем спрашивать с наших футболистов, тренеров за результат». МТЗ стал официальным партнёром ФК «Минск»
01 апреля 2021 18:05

«Мы вправе будем спрашивать с наших футболистов, тренеров за результат». МТЗ стал официальным партнёром ФК «Минск»