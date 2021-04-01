«Мешков Брест» проиграл украинскому «Мотору» в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

На групповом этапе турнира БГК занял четвертое место в своем пуле, что стало рекордом коллектива. Для того чтобы улучшить результат и попасть в топ-8 команд Европы, в первом раунде по сумме двух матчей нужно пройти украинский «Мотор». Выполнять задачу белорусы начали в четверг, 1 апреля, в Запорожье. Первый тайм, однако, «мешковцы» провели не лучшим образом, проиграв его со счетом 12:15.