Шлифуют каждое движение. Посмотрите, как готовятся к чемпионату Европы белорусские акробаты

Чемпионат Европы по спортивной акробатике примет итальянский Пезаро. Форум состоится с 29 сентября по 3 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди сильнейших претендентов на пьедестал – и белорусы, которые готовятся дать бой во всех видах программы. В соревнованиях примут участие как взрослые, так и юниоры.

Программа Максима Маркевича и Олега Михалевича принесла на чемпионате мира белорусскому дуэту бронзовые награды. Ребята с таким артистизмом выполняют все, как говорится, «от корки до корки», что на маленькие погрешности мировая Фемида не сильно обратила внимание.

Но наши парни – максималисты, поэтому, начиная с апреля, шлифуют каждое движение. На предстоящем континентальном форуме они замахнулись на наивысшую ступеньку пьедестала.

Олег Михалевич, бронзовый призер чемпионата мира по акробатике спортивной:

Мы собираемся всех противников сразу отсеять и победить, стать на пьедестал на первое место. За счет того, что я очень скромный, а мой партнер нет, получается такой хороший тандем.

Максим Маркевич, бронзовый призер чемпионата мира по акробатике спортивной:

Наши костюмы олицетворяют наш характер. Я такой взрывной парень, поэтому огонь – это для меня. Очень заводит композиция, прекрасная. Больше всего нравится после начала, ближе к середине уже втягиваешься, расслабляешься, начинаешь все это вытанцовывать, становится хорошо на душе.

В итальянском Пезаро наши спортсмены поспорят за награды во всех дисциплинах. Беларусь будет представлена в женской группе в смешанных парах двумя дуэтами. А также на медали континентального форума будут претендовать и два наших мужских дуэта. Собственно, не исключение и юниоры. Белорусскую акробатическую школу не только знают, но и любят во всем мире.

Ирина Лесько, старший тренер национальной команды по акробатике спортивной:

Во всем мире наша композиция очень ценится, нас отмечают, так как у нас больше театральные такие постановки, красивые композиции, вот благодаря нашему хореографу. Все представленные программы нашими спортсменами – это пять составов взрослых и три состава юниорских – все программы претендуют на призовые места. На что мы и рассчитываем.