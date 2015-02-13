Александр Лукашенко: Белорусские лыжники и биатлонисты должны готовиться в «Раубичах», а не за рубежом

Новости Беларуси. Белорусские лыжники и биатлонисты должны готовиться в «Раубичах», а не за рубежом. Такую задачу поставил 13 февраля президент Александр Лукашенко, посещая спорткомплекс.

Республиканский центр олимпийской подготовки после масштабной реконструкции не только обновился, но и пополнился объектами. Это новые лыжероллерные трассы, уникальный закрытый тир, гостиница, домики командных раздевалок и судейский павильон.

Организаторы подумали и о спортсменах, и о людях, обслуживающих соревнования, и, конечно, о зрителях. Теперь обновленный спорткомплекс соответствует высоким мировым стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Каждый день здесь должны тысячи быть человек. Понимаешь? Тысячи. Трассы прекрасные для лыжников и биатлонистов. Фристайл? Пожалуйста, акробатика. Пусть прыгают. Все должно быть сделано, пусть занимаются. Никаких Австрий, никаких Австралий, Чили или Перу и Аргентины. Вот здесь должны готовиться. Дойдут до уровня Домрачевой – отправим на ледники летом. Больше повторять не буду.

Уже 17 февраля «Раубичи» примут чемпионат мира по биатлону среди юниоров. За 16 комплектов медалей поборются представители почти полусотни стран.

Как ожидается, первенство соберет свыше 600 участников, среди них около 450 спортсменов. А наблюдать за гонками зрители смогут не только с трибун спорткомплекса, но и вдоль трассы.