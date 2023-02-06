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«Динамо-Шинник» вернулся на второе место серебряного дивизиона МХЛ

06 февраля 2023 12:01
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Наш клуб Молодежной хоккейной лиги «Динамо-Шинник» вернулся на второе место серебряного дивизиона. Случилось это после выездной виктории над «Крыльями Советов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» вернулся на второе место серебряного дивизиона МХЛ-1

Белорусы полностью доминировали и могли выигрывать с более крупным счетом. Но финальные цифры составили всего 4:2. У нас голами отметились Ладутько, Аношко, Липский и Ковгореня. Таким образом, в гладком сезоне «бобрам» осталось провести всего шесть дуэлей. Причем все они будут домашними. В плей-офф из нашего дивизиона выйдут только два клуба. Борьба обостряется.

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# Хоккей Беларуси # Матвей Ладутько # Иван Аношко # Даниил Липский # Тимофей Ковгореня # Фотофакт

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