Работа с психологом и гармоничное развитие. Что делают белорусские тренеры, чтобы вырастить хорошего хоккеиста?

Февраль 2002 года. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Сборная Беларуси в четвертьфинале обыграла мощнейших шведов – 4:3. Легендарный бросок Владимира Копатя навсегда вписан в мировую историю хоккея.

Май 2014-го. Минск. Домашний чемпионат мира. Праздник хоккея, которым был наполнен не только город и каждый его житель, но и вся страна. И команда, подарившая яркие победы и красивую борьбу.

Апрель 2022-го. США. Матч между «Флоридой» и «Нью-Джерси». Белорус Егор Шарангович оформляет свой первый хет-трик в НХЛ. Меняется многое – время, локации и люди. Но одно остается неизменным – труд, который стоит за каждым успехом. Рубрика «Спорттаймер» на СТВ.

Светлана Андралович, корреспондент:

Раннее утро, а ребята уже на льду. Они приехали сюда из разных уголков Минска с одной целью – играть в хоккей. Ради большой мечты – побеждать.

Этим мальчишкам по 10 лет, в хоккей каждый из них пришел в 5, но у них уже есть четкий распорядок дня, дисциплина и ответственность.

Максим Шиманский, директор СДЮШОР имени Руслана Салея:

Многие дети действительно понимают, осознают усилия, которые прикладывают, чтобы заниматься хоккеем. Безусловно, это режим дня. Надо рано вставать, надо много стараться во время тренировочных занятий. Есть лед, есть еще занятия по общефизическому развитию. В зале и техническое развитие. После этого они идут в школу. Это все очень энергозатратно, и детишки ценят это в себе. Мы не можем не брать в расчет, что дети физически гармонично развиваются. Тренеры много прикладывают усилий для того, чтобы не подготовить хоккеиста, а гармонично развить его.

Каждодневная работа проходит на всех уровнях, ведь конечный результат – это совокупность факторов, здесь учитывается все – от качества льда и экипировки до подходов, которые использует тренер. Поэтому так важно объяснить мальчишке 5-6 лет, что предстоит большая работа, прежде чем можно почувствовать результат.

Анатолий Бокаев, главный тренер СДЮШОР имени Руслана Салея:

Самое главное – это привить любовь к хоккею. Привить любовь к трудолюбию, к работоспособности. Потому что мы все знаем, в каком мы сейчас веке живем, веке технологий. Наше детство было совсем другое, мы занимались другими вещами. Сейчас дети немножко другие. И наша задача, самое главное – это им привить. Чтобы они понимали, каким сложным видом спорта они занимаются. И чтобы в этом спорте чего-то достичь, нужно приложить немало усилий. С каждым годом, чем старше они становятся, тем подготовка становится более плотной, усердной и более времязатратной, энергозатратной. В спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва имени Руслана Салея знают, как вырастить хорошего игрока. В мальчишках непременно смогут разглядеть отменного защитника, талантливого нападающего и того, в ком имеются нужные данные, чтобы стать надежным вратарем. И здесь нужен комплексный подход.

Даниил Быков, тренер вратарей СДЮШОР имени Руслана Салея:

Желание ребенка – это ключевое. Потом мы обязательно советуемся с главным тренером этого возраста и смотрим на технику катания. Мы в школу подтянули хорошего специалиста, психолога. Он с нашими вратарями раз в неделю, раз в две недели работает и помогает нам справиться с волнением, с нашими трудностями. Как и в любом спорте, риски также есть. Но на уровне руководства школ и федерации ведется вся необходимая работа, чтобы гарантировать юному хоккеисту хорошие условия для занятий и обеспечить всем необходимым для прогресса.

Максим Шиманский:

Спорт контактный. Конечно, здесь бывает разное. И все предусмотреть довольно сложно. Но при этом наши маленькие спортсмены экипированы, получают от тренеров необходимые знания для того, чтобы травм избегать. Естественно, техника безопасности – проводятся семинары, инструктажи. Парни учатся соперничать, вести единоборства и выигрывать их. В этом и суть хоккея. Без борьбы здесь делать нечего.

Работа идет по всей стране. Открываются школы, обновляется материально-техническая база, очевиден прогресс в квалификации тренерских кадров. Делается все, чтобы белорусский хоккей продолжал прогрессировать, а национальная сборная пополнялась талантливыми игроками.

Максим Шиманский:

Хоккей в республике развивается верно. Разные экономические ситуации, разные технические ситуации. В целом хоккеисты во всех городах присутствуют довольно перспективные. Искренне надеюсь, что все они окажутся в национальной сборной однажды.

Наблюдая на тренировке за мальчишками, становится понятно: в хоккее не бывает случайных людей. И неважно, сколько тебе лет, 5, 10 или 30, дисциплина и ответственное отношение к своему делу – превыше всего.

Иван Домасевич, помощник тренера СДЮШОР имени Руслана Салея:

Главное – воспитать хорошего человека, достойного, доброго. Тогда он будет хорошим спортсменом. Просто любите то, чем вы занимаетесь.