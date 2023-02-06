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3 медали выиграли белорусские фристайлисты на турнире в Красноярске

06 февраля 2023 11:44
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3 медали выиграли белорусские воздушные акробаты на первом турнире сезона «Кубок чемпионов» по фристайлу. Причем допрыгнуть до пьедестала удалось как в личном зачете, так и в командном, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 медали выиграли белорусские фристайлисты на турнире в Красноярске-1

В соревнованиях сборных Беларусь-1 удостоилась серебра. Причем отставание от победивших россиян не было критичным. Еще две награды завоеваны в индивидуальном разряде. Анна Деруго стала вице-чемпионкой, а Макар Митрофанов поднялся на третью ступень пьедестала. Разжиться наградами более ценного достоинства будет возможность на предстоящих выходных. Второй турнир «Кубка чемпионов» пройдет на территории Ярославской области.

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# Фристайл # Анна Деруго # Макар Митрофанов # Фотофакт

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