3 медали выиграли белорусские фристайлисты на турнире в Красноярске

3 медали выиграли белорусские воздушные акробаты на первом турнире сезона «Кубок чемпионов» по фристайлу. Причем допрыгнуть до пьедестала удалось как в личном зачете, так и в командном, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях сборных Беларусь-1 удостоилась серебра. Причем отставание от победивших россиян не было критичным. Еще две награды завоеваны в индивидуальном разряде. Анна Деруго стала вице-чемпионкой, а Макар Митрофанов поднялся на третью ступень пьедестала. Разжиться наградами более ценного достоинства будет возможность на предстоящих выходных. Второй турнир «Кубка чемпионов» пройдет на территории Ярославской области.