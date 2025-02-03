Белорус Илья Протас продлил результативную серию в хоккейной лиге «Онтарио» до 7 матчей кряду

В Канаде продолжает восхищать младший из Протасов – Илья. Этой ночью молодой исполнитель продлил результативную серию в хоккейной лиге «Онтарио» до 7-ми матчей кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дубль белоруса принес победу «Виндзору» над «Лондоном» – 4:3. Причем хозяева совершили мини-чудо. Вначале они уступали безвольно – 0:3. Затем за дело взялся в том числе Протас. Хоккеист привычно действовал в первом звене. В регулярке у нашего игрока в 4 встречах 77 бомбардирских баллов. Он входит в топ-4 снайперов и бомбардиров лиги. «Виндзор» занимает второе место в Западной конференции.