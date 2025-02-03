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Международный олимпийский комитет полностью признал результаты выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси

03 февраля 2025 14:08
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Международный олимпийский комитет полностью признал результаты выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси. Там обязуются предоставлять нашей стране доступ ко всем программам по линии солидарности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный олимпийский комитет полностью признал результаты выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси-2

Напомним, президентом Национального олимпийского комитета в середине января переизбран Виктор Лукашенко. Пост его заместителя сохранил Дмитрий Довгаленок. В целом, отмечается нормализация отношений, а также положительная динамика во взаимодействии между Международным и Национальным олимпийским комитетами. Белорусская сторона продолжает работать над вопросом скорейшего возвращения наших атлетов к мировым стартам. В новый состав исполкома НОК вошли 11 человек, представляющие летние и зимние виды спорта. 

# НОК Беларуси

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