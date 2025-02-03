Виктория Николаева и Алексей Куница стали чемпионами Беларуси по шашкам-64. Награды лучшим спортивным интеллектуалам страны были вручены в торжественной атмосфере, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Примечательно, что судьба золота и у мужчин, и у женщин решилась только по итогам заключительного тура. Всего Николаева выиграла 8 встреч из 11. В трех была зафиксирована ничья. Титул чемпионки страны она примерила не впервой. Второй стала Евгения Швед. С бронзой Полина Петрусева.

Виктория Николаева, чемпионка Беларуси по шашкам-64: Я очень рада такому титулу. Это уже не первый, второй. Все равно очень приятно, конечно. Дальше хочется на чемпионате Европы, который пройдет в апреле, также показать очень хорошую игру, занять какое-нибудь место. Первое желательно. Конечно, на каждом турнире хочется побеждать, хочется показывать свои лучшие результаты, лучшие партии и всегда выигрывать.

В мужских соревнованиях не нашлось равных Алексею Кунице. Он обошел даже действующего чемпиона мира Андрея Михальченко. Последний отстал на одно очко. Тройку лучших замкнул Марат Лев. К слову, и мужской, и женский старты получились весьма конкурентными.

Кирилл Хайнюк, старший тренер сборной Беларуси по шашкам-64:

Очень стараются, отлично играют. У нас очень сильный состав в этом году, 7 международных гроссмейстеров. Даже по участникам видно, что, возможно, состав даже сильнее, чем в чемпионате России.

Помимо наград и денежных призов, спортсмены получили право представлять страну на международной арене. Белорусских шашистов знают и уважают на планете. Только с топовых турниров в 2024 году они привезли более 40 наград. И это далеко не предел.