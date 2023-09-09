«Динамо-Шинник» повторил успех в матче против «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо-Шинника» сыграли второй поединок против «Сахалинских акул» в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бобруйчане уверенно вели по ходу матча 3:0. Отметим, все эти шайбы были заброшены в большинстве, затем соперник попытался переломить ход матча, однако белорусская команда удержала преимущество и выиграла – 4:2. Накануне «бобры» также обыграли «акул» и возглавили таблицу Серебряного дивизиона. В активе команды Андрея Михалева уже 8 очков.