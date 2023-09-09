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«Динамо-Шинник» повторил успех в матче против «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ

09 сентября 2023 15:25
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо-Шинника» сыграли второй поединок против «Сахалинских акул» в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» повторил успех в матче против «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ-1

Бобруйчане уверенно вели по ходу матча 3:0. Отметим, все эти шайбы были заброшены в большинстве, затем соперник попытался переломить ход матча, однако белорусская команда удержала преимущество и выиграла – 4:2. Накануне «бобры» также обыграли «акул» и возглавили таблицу Серебряного дивизиона. В активе команды Андрея Михалева уже 8 очков. 

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ (здесь подробности). 

# Хоккей # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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