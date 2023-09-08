«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ

Сегодня хоккеисты «Динамо-Шинника» первой игрой против «Сахалинских акул» продолжили домашнюю серию в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовые 20 минут команды обменялись заброшенными шайбами. Ничейный результат сохранялся вплоть до пятой минуты третьего периода, когда Иван Шатило в контратаке забросил шайбу в ворота «Акул». Спустя несколько минут капитан бобруйчан Даниил Липский увеличил преимущество белорусской команды, а вскоре Дмитрий Тукач установил окончательный счет поединка. 4:1 – виктория «Динамо-Шинника». Напомним, это третий матч белорусской дружины в новом сезоне. В первых двух играх команда Андрея Михалева также одержала победы.