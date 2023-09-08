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«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ

08 сентября 2023 20:14
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Сегодня хоккеисты «Динамо-Шинника» первой игрой против «Сахалинских акул» продолжили домашнюю серию в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ-1

В стартовые 20 минут команды обменялись заброшенными шайбами. Ничейный результат сохранялся вплоть до пятой минуты третьего периода, когда Иван Шатило в контратаке забросил шайбу в ворота «Акул». Спустя несколько минут капитан бобруйчан Даниил Липский увеличил преимущество белорусской команды, а вскоре Дмитрий Тукач установил окончательный счет поединка. 4:1 – виктория «Динамо-Шинника». Напомним, это третий матч белорусской дружины в новом сезоне. В первых двух играх команда Андрея Михалева также одержала победы.

# Хоккей # Иван Шатило # Фотофакт

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