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«Надо с дисциплиной наводить порядок». Минское «Динамо» уступило команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода

09 сентября 2023 12:36
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли второй поединок кряду в КХЛ. Команде Дмитрия Квартальнова противостояла мастеровитая и креативная дружина «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Надо с дисциплиной наводить порядок». Минское «Динамо» уступило команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода-1

После второго периода «зубры» вели со счетом 4:3. В третьем периоде подопечные Игоря Ларионова оперативно отыгрались, а затем забросили еще две шайбы, причем последнюю на исходе матча в пустые ворота. Таким образом «зубры» проиграли «Торпедо» со счетом 4:6.

Отметим, в этом поединке «динамовцы» получили четыре малых штрафа за нарушение численного состава. Выездная серия белорусского клуба продолжится 12 сентября в Казани матчем против «Ак Барса».

«Надо с дисциплиной наводить порядок». Минское «Динамо» уступило команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода-4

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Ну, я думаю, была хорошая игра. Зрителям понравилась. Много голов, но мы дали очень много шансов, очень дурацких удалений было, 3 или 4 раза 6 на 5. Надо с дисциплиной наводить порядок.

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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