«Надо с дисциплиной наводить порядок». Минское «Динамо» уступило команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли второй поединок кряду в КХЛ. Команде Дмитрия Квартальнова противостояла мастеровитая и креативная дружина «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После второго периода «зубры» вели со счетом 4:3. В третьем периоде подопечные Игоря Ларионова оперативно отыгрались, а затем забросили еще две шайбы, причем последнюю на исходе матча в пустые ворота. Таким образом «зубры» проиграли «Торпедо» со счетом 4:6.

Отметим, в этом поединке «динамовцы» получили четыре малых штрафа за нарушение численного состава. Выездная серия белорусского клуба продолжится 12 сентября в Казани матчем против «Ак Барса».