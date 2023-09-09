Антон Смольский выиграл гонку преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи

Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Это уже второе золото белоруса на этих стартах. Ранее он выиграл спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смольский допустил четыре промаха и финишировал с результатом 33 минуты 30 секунд. Второе место в гонке занял россиянин Эдуард Латыпов, который трижды промахнулся на стрельбище. Третьим также с тремя промахами стал российский биатлонист Антон Бабиков. В 14 часов на старт гонки преследования выйдут женщины, среди них белоруски Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.