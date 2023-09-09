Прямой эфир

Антон Смольский выиграл гонку преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи

09 сентября 2023 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Это уже второе золото белоруса на этих стартах. Ранее он выиграл спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский выиграл гонку преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи-1

Смольский допустил четыре промаха и финишировал с результатом 33 минуты 30 секунд. Второе место в гонке занял россиянин Эдуард Латыпов, который трижды промахнулся на стрельбище. Третьим также с тремя промахами стал российский биатлонист Антон Бабиков. В 14 часов на старт гонки преследования выйдут женщины, среди них белоруски Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.

# Биатлон # Антон Смольский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит турнир сильнейших по настольному теннису с участием российских спортсменов
08 сентября 2023 20:37

В Минске проходит турнир сильнейших по настольному теннису с участием российских спортсменов

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ
08 сентября 2023 20:14

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в рамках чемпионата МХЛ

Солигорский «Шахтёр» с поражения стартовал в Кубке России по волейболу
08 сентября 2023 20:11

Солигорский «Шахтёр» с поражения стартовал в Кубке России по волейболу