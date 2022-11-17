Белорус Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге

Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге. Произошло это в 12-м туре первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фарм-клуб «Тампы» «Сиракьюз Кранч» на выезде победил «Спрингфилд» в овертайме – 5:4. Усов записал в свой актив ассист на 53-й минуте, когда его команда сократила отставание до счета 3:4. Белорусский нападающий завершил матч с показателем полезности «+3».