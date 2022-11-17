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Белорус Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге

17 ноября 2022 18:04
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Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге. Произошло это в 12-м туре первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге-1

Фарм-клуб «Тампы» «Сиракьюз Кранч» на выезде победил «Спрингфилд» в овертайме – 5:4. Усов записал в свой актив ассист на 53-й минуте, когда его команда сократила отставание до счета 3:4. Белорусский нападающий завершил матч с показателем полезности «+3».

# Хоккей # Илья Усов # Фотофакт

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