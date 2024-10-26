«Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу ЧБ по хоккею

В программе 26 октября значились три противостояния. Результативный поединок выдали команды в Бресте, где местный клуб принимал «Динамо-Молодечно». Уже на 5-й минуте гости вышли вперед. Далее дружины по разу поразили ворота друг друга. Во втором отрезке подопечные Игоря Руфа увеличили преимущество еще на две шайбы. А в третьей двадцатиминутке динамовцы отличились трижды, хозяева смогли ответить двумя результативными взятиями ворот. Как итог – уверенная победа клуба из Молодечно – 7:3.