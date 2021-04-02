«Динамо» обыграл «Неман» в первом матче 3-го тура ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Матчем между «Неманом» и брестским «Динамо» открылся 3-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Национальное первенство уходило на международную паузу, вызванную квалификацией к планетарному форуму. Долг главной дружине страны отдан, а потому исполнители вернулись в расположение своих клубов.

«Неман» и «Динамо» к очному свиданию подошли с разными показателями. Гродненская команда имела 2 балла в активе и незавидное 10-е место. Брестчане с одной викторией и одним ничейным результатом шли третьими. Впрочем, их отрыв составлял всего 2 очка. Но 2 апреля он увеличился.

Дружина с берегов Буга была сильнее – 1:0. Единственный мяч был забит на 78-й минуте. Отличился Шестюк. Также следует отметить, что «Динамо» и «Неман» на двоих заработали 8 желтых карточек, а «бело-голубые» вышли на первое место в реестре.