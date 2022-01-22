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«Динамо-Молодечно» и «Локомотив» победили в матчах чемпионата Беларуси по хоккею

22 января 2022 17:22
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею. 22 января отношения выясняли команды группы Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Молодечно» и «Локомотив» победили в матчах чемпионата Беларуси по хоккею-1

В одной из встреч «Динамо-Молодечно» принимало на своем льду «Могилев». В нынешнем сезоне команды встречались лицом к лицу четыре раза и трижды победу праздновали динамовцы. Помимо этого, «львы» в принципе не могут похвастаться своими результатами в экстралиге: сейчас они занимают 11-е место в турнирной таблице и не выигрывают в основное время в 14 из 15 последних противостояниях. Дуэль завершилась без сюрпризов. Хозяева смогли обыграть своего соперника со счетом 2:0.

«Динамо-Молодечно» и «Локомотив» победили в матчах чемпионата Беларуси по хоккею-4

В другой встрече «Локомотив» с минимальным счетом обыграл аутсайдера турнира «Лиду».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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